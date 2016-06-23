中国五矿集团与波兰KGHM签署30亿美元铜采购协议

路透上海6月22日 - 中国五矿集团周二在自家网站上表示，已同意向波兰的KGHM KGH.WA购买合约总价值30亿美元的铜。

五矿集团并未公布合约采购量以及合约长度。

五矿集团为中国最大钢铁与基本金属贸易商。KGHM则是欧洲第二大铜生产商。

五矿集团表示，合约是在中国国家主席习近平本周访问波兰期间签订，习近平此行在于强化两国政治与商业关系。

波兰积极想要增加对中国出口，去年出口贸易约为20亿美元，远低于对德国出口的540亿美元。

目前未能立即获得五矿集团对此事的进一步看法。(完)