中国五矿集团与波兰KGHM签署30亿美元铜采购协议

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月22日 - 中国五矿集团周二在自家网站上表示，已同意向波兰的KGHM KGH.WA购买合约总价值30亿美元的铜。
五矿集团并未公布合约采购量以及合约长度。
五矿集团为中国最大钢铁与基本金属贸易商。KGHM则是欧洲第二大铜生产商。
五矿集团表示，合约是在中国国家主席习近平本周访问波兰期间签订，习近平此行在于强化两国政治与商业关系。
波兰积极想要增加对中国出口，去年出口贸易约为20亿美元，远低于对德国出口的540亿美元。
目前未能立即获得五矿集团对此事的进一步看法。(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。