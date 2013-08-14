沪铜触及两个月高位后小幅收涨

中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京8月14日 - 上海期铜周三冲高回落小幅收涨，盘中一度触及两个月高位。分析师表示，宏观政策和实体需求的转暖已使铜价得到有力支撑，短线料在52,000元一线区间震荡。
沪铜交投最活跃的1312合约盘中两度上攻52,500元一线均遇阻回落，近日连续大涨大幅消耗了多方动能。该合约最终收报每吨52,150元，上涨0.15%。在上周期价跳空大涨后，沪铜本周已连续三天收盘站在52,000元上方。
安信期货金属分析师佟玲表示，“铜价目前的反弹受到了宏观政策和实体需求的支撑。国内政策重心已逐步转向‘稳增长’，资金状况也不如之前那么紧张，加之欧美经济形势向好，这些都带动了铜需求的反弹。此外炼厂夏季停工检修较多，也令供应得到了一定制约。”
据上海金属网统计，沪铜保税库平均溢价周三为205美元，接近四年高位。而国内铜现货较期货升水亦较为坚挺，表明现货需求力度持续受到支撑。
佟玲预计，年内沪铜将大致在50,000-55,000元的区间震荡，但鉴于长期供应压力的逐步增加，升破55,000甚至上探60,000元将遇到非常大的阻力。此外，今年稍晚美联储逐步退出QE的动向也是重要的风险因素，须密切留意。
路透技术分析师王涛表示，沪铜短线料在51,730-52,480元的区间震荡整理，后期有望向上突破，并上探52,950元。欲浏览沪铜技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/mag42v)
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三在九周高点附近徘徊，本地时间14：50时报每吨7,273.75美元，下跌0.02%。
多位分析师及冶炼厂消息人士指出，由于处理铜冶炼副产品硫酸遭遇困难，中国铜冶炼厂被迫减少铜产量，未来几个月中国可能必须增加铜进口。 (完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收涨0.07%。沪深证交所融资融券余额当日增加34.1亿元人民币，连续第四天上升；两市两融余额为9,407.6亿元，创今年来新高。