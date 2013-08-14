沪铜触及两个月高位后小幅收涨

路透北京8月14日 - 上海期铜周三冲高回落小幅收涨，盘中一度触及两个月高位。分析师表示，宏观政策和实体需求的转暖已使铜价得到有力支撑，短线料在52,000元一线区间震荡。

沪铜交投最活跃的1312合约盘中两度上攻52,500元一线均遇阻回落，近日连续大涨大幅消耗了多方动能。该合约最终收报每吨52,150元，上涨0.15%。在上周期价跳空大涨后，沪铜本周已连续三天收盘站在52,000元上方。

安信期货金属分析师佟玲表示，“铜价目前的反弹受到了宏观政策和实体需求的支撑。国内政策重心已逐步转向‘稳增长’，资金状况也不如之前那么紧张，加之欧美经济形势向好，这些都带动了铜需求的反弹。此外炼厂夏季停工检修较多，也令供应得到了一定制约。”

据上海金属网统计，沪铜保税库平均溢价周三为205美元，接近四年高位。而国内铜现货较期货升水亦较为坚挺，表明现货需求力度持续受到支撑。

佟玲预计，年内沪铜将大致在50,000-55,000元的区间震荡，但鉴于长期供应压力的逐步增加，升破55,000甚至上探60,000元将遇到非常大的阻力。此外，今年稍晚美联储逐步退出QE的动向也是重要的风险因素，须密切留意。

路透技术分析师王涛表示，沪铜短线料在51,730-52,480元的区间震荡整理，后期有望向上突破，并上探52,950元。欲浏览沪铜技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/mag42v)

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三在九周高点附近徘徊，本地时间14：50时报每吨7,273.75美元，下跌0.02%。

多位分析师及冶炼厂消息人士指出，由于处理铜冶炼副产品硫酸遭遇困难，中国铜冶炼厂被迫减少铜产量，未来几个月中国可能必须增加铜进口。 (完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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