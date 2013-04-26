铜博士料受钢贸信贷收紧牵连 但“融资铜”身正不怕影子斜

作者 李文科

路透北京4月26日 - 中国长三角地区钢贸信贷断链风险事件引发银行业收紧监管，其波及范围正拓展至其他大宗商品领域，以铜为首的有色金属行业将受到牵连。

面对不良贷款增长，中国银行业者正在进一步大幅削减对钢铁贸易商的贷款，这将使钢铁业在需求低迷之外面临更多压力。

具有“铜博士”美誉的铜被认为具有经济风向标的涵义。而相对于钢贸企业而言，以铜为首的有色金属的贸易商已经习惯于在国内外期货市场对冲风险，且贸易商在这方面的操作历经多年亦相对比较成熟，目前来看，这一贸易链条下进行的贸易融资抑或仓单质押贷款等料不会出现太大的风险。

“我们接触的做这些业务的人，基本上每年年初在国内外两个市场都做个（对冲风险）操作，在年初一般价差最合适做（融资铜），基本上没有风险。”中证期货副总经理兼首席分析师景川称。

虽然很难统计融资铜或者质押贷款的铜库存中的风险敞口，也就是没有在期货市场进行对冲的比例，但在他看来，融资铜的资金链状况出风险应该不会是一个普遍现象，在期货市场对冲价格波动风险是最基本的事情。

“钢贸和铜的融资贸易在理论上不是一回事，从铜的融资的角度来看，不会看到大的危机和风险，虽然不知道有多少做了保护，但我们接触的都做了保护。”景川坦言，“没有人会把进口铜拉回来就去融资而不做保护，这样不成熟的方式在我们了解的范围内不大会出现。”

多数市场人士对此亦有共识，在钢贸信贷断链案例中出现的重复质押、循环担保和信贷资金流到行业之外等问题在以铜为首的有色金属领域可能并不普遍。

安信期货有色金属分析师佟玲强调，如果铜价持续下跌，没有采取期货套保等对冲措施的融资铜操作风险会很大，甚至出现信用证违约的风险。因为价格大跌意味着价差方面会有损失。银行在放贷上也会谨慎。

不过银行业未来收紧大宗商品的贸易融资和贷款方向基本确定，必然会给价格承压的铜市带来打击。

长三角某城商行高管就称，“现在我们还是比较关注大宗商品的贸易商，包括有色，铜什么的。有了钢贸，银行也会举一反三，会非常谨慎。”

实际上，中国银行对贸易融资的控制从去年就开始了，今年融资的量已经出现了非常明显的减少，不仅仅是钢贸，也包括其他大宗商品的贸易融资。

**融资铜仍会继续**

上周黄金暴跌似乎打开了商品下跌的潘多拉魔盒，引发众多大宗商品下跌风潮，其中包括具有经济风向标之称的铜博士，中国国内铜价更是一度跌破50,000元的价格关口，为数年来的低位。

沪铜主力周五收盘价报每吨51,770元人民币，其在本周二一度触及本轮最低的48,460元，后者较年初价格跌逾16%，亦为2010年6月中旬以来首次跌破50,000元大关。

身正不怕影子斜。融资铜链条对冲相对完善的习惯性操作将帮助其度过银行信贷收紧的风潮，而在人民币升值和中国铜需求缺口的大背景下，融资铜将会继续，虽然短期做空铜市可能仍是主旋律。

“这几天铜价波动比较大，（期货市场）资金都吸引到铜上面来了，主要是单边投机，主力还是要做空铜。”上海中期铜分析师方俊锋指出。

他并强调，目前国内外价差来看，国内外两个市场的套利空间不大，所以市场上单边投机力量较大。

实际上，融资铜跟国内铜价的绝对价格其实没有必然的联系，中国国际期货公司的一位分析师就指出，融资铜有几点需要考虑，如中美的息差、人民币升值的预期、沪铜与伦铜的比价等等。

景川亦强调，只要人民币升值的势头持续，融资铜的进口贸易就有机会，因为中国的铜缺口是真实存在的，且通过融资方式获得的资金比贷款成本更为低廉。

长三角地区一国有银行的信贷部人士亦称，除了钢贸融资方面已经区别对待，但该行目前在铜等其他大宗商品方面的贸易融资业务正常进行，包括信用证融资以及海外代付业务等。

“大面上讲，钢贸融资已经区别对待，实际上从去年下半年开始就基本没做了，...但铜融资还不受限制。”该人士称。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)高层周五预计，今年铁矿石价格会在130美元/吨左右波动，钢价也不会有大的涨跌。

--以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)商品与期货交易部总经理王勇称，目前几乎所有的黄金买卖都不受结售汇额度的政策限制，从这个角度讲人民币实际上已部分实现了资本项下可兑换。

--新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周二报导称，中国3月底商业原油库存较前月增长2.2%，成品油库存下降1.8%。

--中国钢铁工业协会周四发布月度分析称，虽然钢铁行业旺季已至，但需求依然疲弱，后期国内钢市供需矛盾仍然突出，5月份价格将震荡走低。

--交易商周一表示，上海保税仓库的60万吨铜库存当中，约有三分之二无法动用或在现货市场流通，助长了现货升水涨至16个月高点。

--中国最大精铜制造商江西铜业(0358.HK)一名高层主管指出，江西铜业最快可能5月将被迫减产，因金属价格下跌抑制中国废铜进口引发国内供应短缺。

--欧洲最大的铜冶炼公司Aurubis(NAFG.DE)周四表示，中国铜需求继续上升，尽管担心其经济成长正在放缓。（完）

(审校 杨淑祯)

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