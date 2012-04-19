中国高库存或令第二季铜价阴云笼罩

摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
* 中国需求并非好的惊人--生产商
* 电解铜销售艰困,精铜销售良好
* 中国进口和价格将在2012年下半年弹升
路透圣地亚哥4月18日电---产业人士周三在CRU世界铜会议期间表示,中国仓储和整个铜生产链均握有大量铜库存,可能会在今年第二季推低铜价,预计要到2012年下半年价格才会复苏.
交易商和生产商表示,包括上海期货交易所(SHFE)监看的仓库、保税仓库以及生产商持有的库存在内,中国铜库存远超过100万吨,达到纪录高点,要几个月的时间才能消耗这些库存.
他们表示,铜交易商担忧,亚洲高库存和中国实质需求看来较去年疲弱,会在短期内削弱铜价.
"短期内价格可能下滑,直到中国库存有所减少,而我们应会在夏季之後见到回升,"欧洲一交易商称."尽管略为放缓,中国的成长仍旧强劲,铜需求应会在今年稍後回升."
中国是全球最大的铜进口国,消耗全球产出的约40%.
由於对国内库存量高和中国及全球经济成长放缓感到担忧,中国许多终端用户正在削减订单,押注价格会进一步下滑.
例如,美国银行金属策略师Michael Widmer就警告称,伦敦金属交易所(LME)铜价今年第二季某时点可能跌至低见每吨7,500美元,周三期铜价格报约8,100美元.
"我们已见到下滑情况,现在很难预期上涨,"Widmer说."即使中国基本需求强劲,且上海期交所价格上扬,还是要考量到有100万吨的库存.要先见到上海期交所价格上扬且中国库存下滑,中国才会再开始进口.我想第二季会很具挑战性."
麦格理金属分析师Bonni Liu表示,中国铜进口将在第二季减少,而过度的库存也将清除.
"然而,到年中时,中国会重返市场买进更多的原料,"她说."进口将在今年下半年增加."
市场人士也认同,一旦高库存回到较为正常的水准,中国铜需求和进口将在今年下半年回温.
他们指出,尽管中国成长放缓1-2个百分点,但铜需求仍旧畅旺,且采矿成本上扬将会支撑价格.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透纽约2月27日 - 美国投资大鳄巴菲特(Warren Buffett)周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 对苹果的持股自2016年底以来增加逾一倍，成为持有最多的股票之一，并称美股整体上没有达到“泡沫区域”。他是伯克希尔哈撒韦的董事长及执行长。
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。