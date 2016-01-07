中国金属：国储局料将从本月开始收储铜--消息人士

11月中旬以来，中国国内铜价已上涨逾9%。行业消息人士称，迹象显示国储局本周将完成计划采购量15万吨中的10万吨，进一步支撑铜价。

周二中国社交媒体转载一份国储局铜投标副本，但未包括规模及价格。

路透周三向国家发改委发传真询问，未得到回应。

铜收储计划之前，一份类似的铝收储计划在考虑中，或由商业贷款提供资金。

中国大型铜冶炼商已同意减产，并减少现货销售，以提振价格。(完) (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 孙茉莉/徐文焰)