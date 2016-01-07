中国金属：国储局料将从本月开始收储铜--消息人士

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
11月中旬以来，中国国内铜价已上涨逾9%。行业消息人士称，迹象显示国储局本周将完成计划采购量15万吨中的10万吨，进一步支撑铜价。
周二中国社交媒体转载一份国储局铜投标副本，但未包括规模及价格。
路透周三向国家发改委发传真询问，未得到回应。
铜收储计划之前，一份类似的铝收储计划在考虑中，或由商业贷款提供资金。
中国大型铜冶炼商已同意减产，并减少现货销售，以提振价格。(完) (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 孙茉莉/徐文焰)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。