中国铜进口商转投人民币汇市谋利

路透上海3月28日电（记者 Melanie Burton/Fayen Wong）---在上海外高桥保税仓库里，数千吨铜板经过成年累月的腐蚀已经变绿。

“这些铜并未交付到终端用户，都是用於投机目的。”一名姓朱的仓库经理说道。

这些铜平均入库时间由过去的两个月已经增加到了近一年。一些库存可能很长时间都不会离开港口，因为政府上有政策，交易商提前准备了对策。

政府此前禁止使用铜作为抵押物，进行危险的房地产投资，随着房价走低，交易商转向离岸远期人民币和利差等工具，以获得额外收益。

融资协议增加意味着伦敦金属交易所库存减少和中国铜进口等反映需求的信号可能已经不那麽灵敏了，而且人民币远期和现汇的价差可能成为与工业需求一样成为决定进口量的重要因素。

“目前，完全基於伦敦金属交易所库存的策略仍能赚钱，但是比10年前赚得少了。融资协议令基本面更为复杂。”美银美林金属分析师Michael Widmer表示。

一些拥有多年经验的进口商能够对不同贷款利率巧加利用。

“交易商发现，一些银行在开证（信用证）时比较聪明。一些银行开人民币信用证，一些银行开美元信用证。”一家西方银行的分析师匿名说道。

“你可以从一家银行开证，将其抵押给另外一家银行，利用利差借款。我们出售了大量铜给中国，不过看起来并不合逻辑。”

过去，缺乏现金的企业通过进口铜开证融资，比官方贷款利率便宜很多，然後从其他行业获得更大的收益。他们可能将铜卖掉或抵押给银行，将资金投资於房地产或增加现金流。

不过监管机构去年出台了一系列打压措施，比如要求银行锁定部分信用证抵押物。

“央行增加监管导致房地产开发商融资不再活跃。目前进行融资的很多是贸易企业，跨国和本土企业都有。”渣打银行分析师朱慧（Judy Zhu）指出。

随着中国房地产行业放缓以及经济大环境趋冷，一些现货进口商转型成外汇投机商，试图通过现汇和离岸人民币套利提高利润率。

离岸人民币市场主要是中国试点人民币国际化的产物，通常情况下较现汇市场存在溢价。去年离岸溢价一度高达3%，因人民币供应有限且需求高企。

在去年9月离岸市场遭到抛售前，贸易企业利用铜进行价差交易。他们开美元信用证融资，进行现汇和离岸人民币交易。

他们还能利用无本金交割远期外汇交易进行投机。

“因现汇和离岸市场存在价差，交易商可以使用该模型一度几乎立即锁定获利。套利窗口去年12月再次开启，2012年可能再次出现此类行为，不过机会可能会变少。”一家外资银行的铜交易员匿名表示。

“这种套利的做法说白了是钱生钱，目的是增加现金流。”一家中国金属贸易商的高管表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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