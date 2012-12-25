中国拟修订商标法 打击恶意抢注商标行为

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京12月24日 - 新华社周一报导称，中国计划修订商标法以打击恶意抢注商标行为。此前曾发生了一系列国际驰名品牌及名人姓名或版权遭侵权的案件。
多年来，包括美国在内的许多外国政府一直敦促中国采取更强有力的措施，打击各类知识产权侵权行为。
篮球巨星迈克尔·乔丹起诉一家中国公司未经许可使用他的名字作为公司商标，是最新一起相关的侵权案件。此外，法国奢侈品集团爱马仕(HRMS.PA)及苹果(AAPL.O)的商标纠纷也是知名案件之一。
新华社报导称，商标法修正案草案将为国际品牌提供保护，给予版权所有者禁止其他注册或者使用类似商标的权利。
报导称，草案旨在抑制恶意抢注商标的行为。
报导指出，全国人大常委会将在本周审议商标法修正草案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。