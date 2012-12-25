中国拟修订商标法 打击恶意抢注商标行为

路透北京12月24日 - 新华社周一报导称，中国计划修订商标法以打击恶意抢注商标行为。此前曾发生了一系列国际驰名品牌及名人姓名或版权遭侵权的案件。

多年来，包括美国在内的许多外国政府一直敦促中国采取更强有力的措施，打击各类知识产权侵权行为。

篮球巨星迈克尔·乔丹起诉一家中国公司未经许可使用他的名字作为公司商标，是最新一起相关的侵权案件。此外，法国奢侈品集团爱马仕(HRMS.PA)及苹果(AAPL.O)的商标纠纷也是知名案件之一。

新华社报导称，商标法修正案草案将为国际品牌提供保护，给予版权所有者禁止其他注册或者使用类似商标的权利。

报导称，草案旨在抑制恶意抢注商标的行为。

报导指出，全国人大常委会将在本周审议商标法修正草案。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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