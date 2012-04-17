中国新《著作权法》（草案）音乐版权条款遭业界抨击

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京4月17日电(记者 Michael Martina)---中国政府在《著作权法》草案中最新提出的音乐版权提议引发了本土音乐界人士和法律专家的反对。
根据该草案条款，“录音制品首次出版3个月後，其他录音制作者可以依照本法第四十八条规定的条件，不经著作权人许可，使用其音乐作品制作录音制品。”
中国国家版权局的草案旨在遏制猖獗的盗版行为。若该草案获得通过，这一草案还将适用於在华发行的外国音乐。
北京太合麦田音乐发展有限公司副总经理詹华表示，这就好比我有间房子要出租，但有人却跟我讲，我必须找什麽样的房客并规定收多少钱的租金。
一些律师表示，该草案也意味着其他国家创造性产品的出品人其所享有的版权保护也遭到了极大破坏。
很多西方国家的版权保护期限是直到作者死後70年甚至更长，中国为50年。
该草案规定於上月提出，国家版权局表示，他们正公开向社会徵求意见。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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