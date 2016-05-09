2016年中国玉米产量预计减少2.9% 因政府停止收储--CNGOIC

路透北京5月9日 - 中国一家具有政府背景的智库周一称，预测2016年中国玉米产量较上年减少2.9%至2.18亿吨，因东北的农户可能改种其他作物。

中国3月决定停止玉米收储计划。该计划不仅支撑了国内价格，还刺激了高粱和酒糟等低价替代品的进口。

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称，在需求已经减少的情况下，预计政策上改变将使今年产量减少658万吨。

中国国家粮油信息中心称，饲料需求已经放缓，预计2015-16作物年度需求减少10.4%至1.104亿吨。同期的玉米总消费量预计达到1.8554亿吨，超额供给为4,185万吨。

该机构并称，自2015-16作物年度展开以来，中国玉米价格已经大幅下跌，降低了进口的吸引力。

该机构预测，2015-16年度玉米进口预计减少逾一半，至270万吨；同期的酒糟进口预计较2014-15年度减少近60%，至350万吨。

海关数据显示，2015全年中国酒糟进口较上年增长26%，触及682万吨的纪录高位。高粱进口也跳涨85%至纪录高位1,069万吨。(完)