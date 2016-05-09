2016年中国玉米产量预计减少2.9% 因政府停止收储--CNGOIC

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月9日 - 中国一家具有政府背景的智库周一称，预测2016年中国玉米产量较上年减少2.9%至2.18亿吨，因东北的农户可能改种其他作物。
中国3月决定停止玉米收储计划。该计划不仅支撑了国内价格，还刺激了高粱和酒糟等低价替代品的进口。
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称，在需求已经减少的情况下，预计政策上改变将使今年产量减少658万吨。
中国国家粮油信息中心称，饲料需求已经放缓，预计2015-16作物年度需求减少10.4%至1.104亿吨。同期的玉米总消费量预计达到1.8554亿吨，超额供给为4,185万吨。
该机构并称，自2015-16作物年度展开以来，中国玉米价格已经大幅下跌，降低了进口的吸引力。
该机构预测，2015-16年度玉米进口预计减少逾一半，至270万吨；同期的酒糟进口预计较2014-15年度减少近60%，至350万吨。
海关数据显示，2015全年中国酒糟进口较上年增长26%，触及682万吨的纪录高位。高粱进口也跳涨85%至纪录高位1,069万吨。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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