独家：中国将重启玉米出口 全球市场将感受到威胁--消息

2015年9月30日，河北省一处农田里的收割机向卡车内倾倒收获的玉米。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

路透北京9月30日 - 交易方面的消息人士说，中国已至少批准两家公司出口玉米。通过这一重大举措，中国这个全球第二大玉米生产国将削减不断膨胀的玉米库存，并向已经饱和的市场释放更多供应。

这是10年来中国首次批量出口玉米，中国政府向两家主要国有粮食企业(中粮集团和北大荒)颁发了许可证，允许他们向国外出售粮食，周五，未授权的中国消息人士透露了此消息。

与其中一家出口商进行过交谈的消息人士称，此次政府给予三家国企约200万吨玉米的出口额度。另有消息人士称，其中一家获批出口商正在同一家外国公司商谈。

中国商务部发言人对此表示，商务部没有颁发此类许可的权利，相关问题需要咨询国家发改委。

国家发改委没有回应置评请求。中粮集团的一位发言人没有接受电话采访。北大荒相关人员也拒绝置评。

美国贸易代表办公室对路透表示，中国此举并不意外，“看一下中国国内向玉米生产提供的支持程度就可以知道。”

“中国玉米过量生产造成库存越来越大，似乎已经到了难以持续的程度，”办公室发言人Matt Swenson说。“中国出口可能对玉米价格产生负面影响，而正好赶在美国农户收割作物时。”

他表示，美国当局将密切关注中国的出口是否得到补贴，这是贸易代表办公室觉得令人担忧的方面。

交易员和分析师表示，中国出口玉米的可能性不断增大，因为中国面临着巨大的粮食过剩，当前新的玉米又喜获丰收，今年中国近10年来首次没有实施玉米的政府保护价。

在过去的一年里，中国玉米价格暴跌超过20%，预计将进一步跌向国际价格基准。

尽管一开始中国出口的数量有限，但是中国开始向国外出口玉米的消息仍然会吓到巴西和美国等主要的粮食出口国，因为很多产区预计今年玉米也是大丰收，所以届时市场竞争会更加激烈。

世界10大玉米进口国中有五个在亚洲，与美国和其它国家相比，中国拥有运费成本低的优势。 中国上一次大规模出口玉米是在2006/07年度，当时出口了近500万吨。从那之后中国转为进口，因为中国开启了国家粮食储备计划推动国内价格远高于全球市场，促使企业从海外购买廉价粮食。

中国的收储政策使得当前国内玉米储备达到了近2.4亿吨，大部分因为时间过长开始变质，因此中国今年放弃收储计划开始减少库存。

最重要的是，中国有近2.2亿吨作物将于下个月进入市场。

**测试需求**

新加坡的一位交易员对路透称，他最近接到一个中国出口商的咨询，询问周边市场对玉米的需求。

另有一位新加坡的交易员表示，“想要吸引买家，他们的报价必须比黑海地区和南美洲更低。”

本周中国玉米的价格为每吨1,400元(210美元)左右，而6月中旬的价格约1,650元。

许多市场人士预计玉米价格还将进一步下跌，因下个月新收获的玉米将大量上市。

一位新加坡从事国际农产品贸易的经理表示，“(中国出口玉米)只是一个时间问题，因为价格还是很有竞争力的。”

上海汇易咨询股份有限公司在其网站上称，政府还考虑提供13%的出口退税优惠，帮助提高中国玉米出口的竞争力。该公司并没有说明此消息来源。(完)