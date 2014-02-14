专家建议中国推进转基因玉米种植

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透北京2月13日 -中国农业科学院生物技术研究所黄大昉教授称，若为应对粮食安全挑战，中国将需种植转基因玉米。而中国目前仍拒收美国转基因玉米船货。
随着中国城镇化迅速推进以及民众财富增长，对粮食和饲料的需求亦迅猛增长。尽管农作物单产上升，粮食安全仍是政府面临的首要挑战之一。
但到目前为止，中国仍不允许主要转基因作物商业化种植，因公众对转基因技术的安全存疑。
黄大昉指出，对玉米的需求增长将超过国内供应，因此采用转基因技术的必要性变得更加紧迫。黄大昉曾是农业部生物安全委员会委员。
他称：“玉米我觉得是当前我们最急需发展的一个转基因作物。””
黄大昉承认，长期而言中国玉米进口是不可避免的。但他称不能让玉米进口达到目前大豆进口的水平。目前中国约80%的大豆靠进口。
黄大昉称，中国应该加快发展转基因玉米。
中国去年11月以来累计退运超过60万吨美国玉米，这些船货中发现了MIR 162转基因玉米。
黄大昉称不了解关于此事细节。但他强调称中国对转基因技术的支持并未改变。他认为，领导层对转基因技术的支持“更明确了”。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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