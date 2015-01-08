中国现行粮食收储体制面临前所未有挑战 将提升收储能力--粮食局长

路透北京1月8日 - 中国国家粮食局局长任正晓周四称，宏观经济形势对粮食市场特别是对粮食消费需求的影响显着加深，粮食供求总量紧平衡与部分品种阶段性过剩矛盾凸显，且现行粮食收储政策体制面临前所未有的挑战和考验。

新华社报导援引他在全国粮食流通工作会议期间称，要“抓收购、保供应、管库存”维护粮食市场稳定，2015年要以全面落实粮食安全省长责任制为核心，进一步增强粮食安全保障能力，把粮食收储工作摆在更加突出的位置抓紧抓好。

“将进一步采取建仓扩容、促销减库、跨省移库、腾仓并库等多种措施，鼓励和引导各类市场主体积极参与粮食收储，千方百计提高粮食收储能力。”任正晓称。

他并表示，督促收储企业严格执行质价标准和收购守则，坚决防止出现农民“卖粮难”，绝不允许向售粮农民“打白条”。

国家发改委主任徐绍史亦在会上表示，从粮食需求看，粮食总消费继续保持刚性增长，粮食总体上处于紧平衡，优质粮食品种趋紧，但粮食消费增速有所放缓，玉米、籼稻等品种出现阶段性供大于求，必须加强对粮食生产和消费的引导，更加注重提高粮食的品质和市场竞争力。

他强调，从资源配置模式和宏观调控方式看，依靠增加直接补贴刺激粮食生产的边际效果明显递减，对粮食市场的过多直接价格干预可能抑制市场机制作用甚至扭曲市场，粮食价格和市场调控机制需要加快完善。

任正晓也分析说，在粮食价格“天花板”和生产成本“地板”的双重挤压下，单纯依靠敞开收购、提高托市收购价格来保护农民种粮积极性的空间越来越小，现行粮食收储政策体制面临前所未有的挑战和考验。中国粮食生产和库存分布呈现向核心产区集中态势，主产区收储压力巨大，政策性粮食库存连年“滚雪球”，增加财政负担。

他认为，受耕地、淡水等资源环境约束，粮食连续增产的难度越来越大，而粮食需求将继续刚性增长。国内粮食生产连年丰收，粮食高产量、高收购量、高库存量“三高”叠加，粮食供求总量紧平衡与部分品种阶段性过剩矛盾凸显。

他并强调，适度利用国际粮食资源与进口粮食冲击国内市场的矛盾也逐渐显现。

此外，任正晓还透露，今年将进一步扩大农户科学储粮专项实施范围和规模，加快建立粮食质量追溯体系；推进储备粮收购、销售、轮换等业务环节公开透明；积极引导和支持有条件的粮食企业“走出去”，努力构建多元主体共同保障国家粮食安全的新格局。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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