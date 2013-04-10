《全球商品焦点》中国下一个农产品销售年玉米进口料创纪录

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**主产区天气潮湿**
中国玉米网研究员张琪表示，东北部玉米种植带的潮湿天气损害作物，因此第三季优质玉米供应料将吃紧，巩固了进口规模将创下纪录的预期。
张琪表示，(去年玉米)的含水量比较高，发霉的谷物百分比就要高一些，因此不适用于动物饲料生产。
上海汇易的李强估计，东北部分地区玉米发霉率可能会高达5%。
中国气象局称，东北地区上个月降雪频繁，平均降水量比往年多出约25%。
导致高发霉率的另一个因素是恶劣的农村地区仓储条件。大多数农户被迫露天存放谷物，即使是在天气情况恶劣的时候。
交易商表示，为了缓解这个问题，中国储备粮管理总公司已经增加从农户手中购买玉米的规模，也已经开始对谷物进行除湿处理。
据中国国家粮油中心(CNGOIC)，到现在为止中储粮已经购入1,500万吨来自东北地区的玉米，到4月底总规模可能会触及2,000万吨，此举将收紧国内供应。
一名大型饲料生产厂经理表示，尽管中储粮随后可能会释放玉米储备，但由于低劣质量和高发霉率，这些玉米最终或只能卖给玉米处理商，而非动物饲料加工厂。
一名当地农户表示，玉米地仍被积雪覆盖，会导致包括黑龙江在内的东北地区播种推迟10天以上。延迟播种可能会导致收成推迟，令作物更易受早霜侵袭。(完) (编译 田建华/李春喜/梁睿雪; 审校 王洋)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币