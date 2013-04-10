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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 15:28 BJT

《全球商品焦点》中国下一个农产品销售年玉米进口料创纪录

**主产区天气潮湿**

中国玉米网研究员张琪表示，东北部玉米种植带的潮湿天气损害作物，因此第三季优质玉米供应料将吃紧，巩固了进口规模将创下纪录的预期。

张琪表示，(去年玉米)的含水量比较高，发霉的谷物百分比就要高一些，因此不适用于动物饲料生产。

上海汇易的李强估计，东北部分地区玉米发霉率可能会高达5%。

中国气象局称，东北地区上个月降雪频繁，平均降水量比往年多出约25%。

导致高发霉率的另一个因素是恶劣的农村地区仓储条件。大多数农户被迫露天存放谷物，即使是在天气情况恶劣的时候。

交易商表示，为了缓解这个问题，中国储备粮管理总公司已经增加从农户手中购买玉米的规模，也已经开始对谷物进行除湿处理。

据中国国家粮油中心(CNGOIC)，到现在为止中储粮已经购入1,500万吨来自东北地区的玉米，到4月底总规模可能会触及2,000万吨，此举将收紧国内供应。

一名大型饲料生产厂经理表示，尽管中储粮随后可能会释放玉米储备，但由于低劣质量和高发霉率，这些玉米最终或只能卖给玉米处理商，而非动物饲料加工厂。

一名当地农户表示，玉米地仍被积雪覆盖，会导致包括黑龙江在内的东北地区播种推迟10天以上。延迟播种可能会导致收成推迟，令作物更易受早霜侵袭。(完) (编译 田建华/李春喜/梁睿雪; 审校 王洋)
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