中国称将逐步增加玉米进口

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京9月2日 - 中国农业部长韩长赋表示，中国将逐步增加谷物进口，满足不断增加的需求。
韩长赋在接受官方媒体采访时称将逐步扩大玉米进口。“随着肉蛋奶消费增加，饲料用粮需求也会增加；此外，玉米产业链条长，产品上千种，玉米深加工扩大，也会带来新的需求。”
他的此番言论与去年措辞强烈的评论形成鲜明对比。韩长赋去年表示，中国应保持玉米的自给自足，不应追随大豆的脚步。中国进口的大豆目前约占全球大豆海运市场的逾60%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。