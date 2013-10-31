中国声称玉米可自给自足 但却在为增加进口做准备

2013年4月8日在北京早市上拍到的玉米。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京10月31日 -中国表示仍要保持玉米的自给自足。实际情况是，多数分析师认为这个目标实现起来颇有难度，而政府的行动也似乎表明对这一看法的支持。

尽管口头上说要自给自足，但政府一直以来都在为玉米供应缺口扩大做准备，批准进口阿根廷和乌克兰玉米，并向玉米替代品打开大门。鉴于中国的肉类需求不断增长，饲料需求也随之上升，中国可能即将承认这一无可避免的现实。

如果把玉米替代品进口也算在内，中国已经不大可能达到玉米95%国产的目标。

按照这个目标，中国需要进口1,000万吨玉米，比今年的进口预期多出300万吨。但分析师预测，中国将大大突破这个进口目标，在这2019年前后成为全球最大的玉米进口国。

这种转变将支持美国、阿根廷和乌克兰等国提高产量，并推升全球粮食价格。全球玉米价格周二刚刚触及逾三年来低位。

国家发改委产业经济与技术经济研究所研究室主任研究员姜长云认为，需求增长主要由畜牧业拉动，增加玉米进口不可避免。

他表示，国内种植玉米达到90%，这一目标是可接受的。这样计算，中国将进口玉米2,000万吨，超过目前第一进口大国日本在2012年的进口量1,490万吨。

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尽管供应面临压力，决策层仍不愿调整或放弃95%的目标。中国农业部部长韩长赋上月重申了政府坚守目标的决心。

不过，最近的进口数据显示，国内产量难以满足玉米需求的增长步伐。

美国农业部预计，2013/14年度中国料进口700万吨玉米，上一年度进口仅为300万吨。中国还在进口创纪录规模的高粱及玉米酒糟(DDGS)等替代品。

中国国家粮油信息中心公布，今年或将进口大约400万吨玉米酒糟，以满足饲料加工厂的需求，超过2010年创下的300万吨进口最高纪录。

中粮集团高管范振钰预计，2013/14年度高粱进口料达到150万吨。这相当于最大出产国美国高粱产量的约15%。

“若将替代产品包括在内，我们的饲料原料绝对进口量将达到1,000万吨。考虑到这种趋势，到2018年自给率可能为93%，到2020年降至90%，”范振钰在上月的一次玉米会议上表示。

同时，今年第一笔大的高粱订单已经运抵中国，而且也没有遇上新进口产品经常碰到的监管麻烦。

然而，玉米替代品的供应将是有限的。美国丰产年的高粱收成也只有1,000万吨，酒糟则高度依赖于酒精的产量，如果美国减少生物燃料的需求，酒精的产量就要下滑。

为扩大选择范围，中国政府在今年批准新增两个玉米进口国。明年阿根廷对中国玉米出口可能达到100万吨，乌克兰最近将12万吨玉米运至中国以换取贷款。

巴西农业官员在9月表示，预计中国将在今年某个时候批准进口该国的玉米。

但美国可能仍将是中国主要的玉米供应国。

“我认为阿根廷、乌克兰和巴西都不会成为主要供应国。这些国家国内家禽养殖业和其它产业对玉米的需求不断增大，”一位不愿透露姓名的外国专家表示。

推高玉米需求的是中国的肉食消费。根据6月公布的经合组织-联合国粮农组织农业展望报告，未来10年中国肉类需求将增长20%。

大约三分之一的玉米被不断扩张的加工行业用掉，用于生产淀粉、葡萄糖和酒精等产品，据国务院研究室称，该行业多数增值产品供应出口。

这就暗示，如果政府不把那些用于出口目的的玉米用量计算进来，自给自足的目标还是有一些回旋余地的。(完)

(编译 郑茵/王兴亚 审校 李爽)

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