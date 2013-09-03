中国称将逐步增加玉米进口

韩长赋在接受官方媒体采访时称将逐步扩大玉米进口。“随着肉蛋奶消费增加，饲料用粮需求也会增加；此外，玉米产业链条长，产品上千种，玉米深加工扩大，也会带来新的需求。”

他的此番言论与去年措辞强烈的评论形成鲜明对比。韩长赋去年表示，中国应保持玉米的自给自足，不应追随大豆的脚步。中国进口的大豆目前约占全球大豆海运市场的逾60%。（完）