中国称将逐步增加玉米进口

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月2日 - 中国农业部长韩长赋表示，中国将逐步增加谷物进口，满足不断增加的需求。
韩长赋在接受官方媒体采访时称将逐步扩大玉米进口。“随着肉蛋奶消费增加，饲料用粮需求也会增加；此外，玉米产业链条长，产品上千种，玉米深加工扩大，也会带来新的需求。”
他的此番言论与去年措辞强烈的评论形成鲜明对比。韩长赋去年表示，中国应保持玉米的自给自足，不应追随大豆的脚步。中国进口的大豆目前约占全球大豆海运市场的逾60%。（完）
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。