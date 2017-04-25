中国3月玉米进口大降99.1%创三年半最低 因国内价格竞争力提升

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，中国3月玉米进口较上年同期骤降99.1%，触及2013年9月以来最低水准，因为在国际和国内市场价差消失后，对国外玉米的买需枯竭。
数据显示，3月玉米进口降至5,262吨。
2016年中国政府对农业补贴政策做出重大调整，受此提振，中国国内玉米价格和国际价位相比越来越有竞争力。
中国国家粮油信息中心本月稍早称，预计2016/17年度进口200万吨玉米，是早前预期的两倍。但仍较上年同期减少37%。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。