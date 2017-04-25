中国3月玉米进口大降99.1%创三年半最低 因国内价格竞争力提升

路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，中国3月玉米进口较上年同期骤降99.1%，触及2013年9月以来最低水准，因为在国际和国内市场价差消失后，对国外玉米的买需枯竭。

数据显示，3月玉米进口降至5,262吨。

2016年中国政府对农业补贴政策做出重大调整，受此提振，中国国内玉米价格和国际价位相比越来越有竞争力。

中国国家粮油信息中心本月稍早称，预计2016/17年度进口200万吨玉米，是早前预期的两倍。但仍较上年同期减少37%。(完)