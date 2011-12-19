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中国财经 | 2011年 12月 19日 星期一 14:05 BJT

中国国家粮食局实施临时玉米收储

路透北京12月19日电---中国国家粮食局证实,自12月14日到明年4月30日临时收储玉米.

刊登在国家粮食局网站上的新闻稿称,为保护农民利益和生产积极性,今年国家继续在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等省、自治区实行玉米临时收储政策.

通知明确,国家临时存储玉米挂牌收购价格(国标三等质量标准)为:内蒙古、辽宁1.00元人民币/斤,吉林0.99元/斤,黑龙江0.98元/斤,相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握;收购期限为2011年12月14日至2012年4月30日.(完)

更多细节,请点选国家粮食局网站(here)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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