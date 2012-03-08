中国玉米产量创纪录高位或言过其实

* 中国玉米产量创纪录高位可能言过其实

* 争夺国内玉米供应的竞争加剧

* 2012年进口估计约达400万-700万吨

* 中国将在未来数年内成为最大的进口国

路透北京/新加坡3月8日电---中国政府和极具影响力的美国农业部可能将中国玉米产量高估多达14%,意味着这个全球第二大玉米消费国将增加进口,从而可能使已经吃紧的全球供应面临更大压力.

如果中国通过增加玉米进口来填补国内实际供应与预期水平之间的缺口,那麽将推升已接近四个月高位的国际价格.倘若中国抢购小麦替代玉米用於牲畜饲料,那麽小麦市场可能也会受到影响.

"许多人士对玉米产量数据持怀疑态度,"咨询机构JC Intelligence(JCI)资深分析师李强(音译)称,"业内预计玉米产量增加,但增幅没有统计局说的那麽大."

中国国家统计局表示,2011年玉米产量达创纪录的1.918亿吨.不过,中国的地方官员经常夸大作物产量以吸引中央机构的关注并争取更多补贴.

根据一些重要商行和JCI等机构的评估,路透所做的调查显示,北京将玉米产量高估了680万-2,400万吨,相当於12-44天的消费量.

国内市场已感受到供应较预期吃紧的影响.当地玉米加工企业与国有采购机构争购玉米,推高了国内价格.

国有谷物买家正在艰难地补充大大减少的国家库存,增强了政府将限制加工商购买的风险.政府认为加工商快速扩张威胁到本国的粮食供应.

因中国政府三年来动用粮食库存以增加国内供应,并平抑由肉类需求增长推高的食品价格,战略性库存目前远低於政府放心的水平.低库存使得中国政府没有多少回旋余地,未来只能增加进口.

美国农业部预计,创纪录的产量加上400万吨进口将满足中国今年的需求.国际贸易商依赖美国农业部的数据来判断全球供需状况.

但中国可能需要大幅增加进口以弥补产量高估导致的供应缺口,从而提振全球玉米市场.农业大国巴西和阿根廷的严重旱灾已影响到市场.

就在两周前,中国购买了12万吨玉米,为去年底收割完成以来首次买入.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标玉米期约本周触及1月来最高水准,因巴西和阿根廷旱灾令买家心生忧虑,但玉米价格仍远离2010年和2011年高位.

美国农业部预计该国玉米库存今年降至16年最低,削弱了美国出口满足中国需求的潜力.

不过,全球小麦供应状况较好,有助於部分弥补上述不足.主要生产国澳洲预计今年小麦产量创纪录,并且黑海地区供应充裕.

根据国际谷物理事会(IGC)数据,截至2011/12年度末,全球小麦库存或超过十多年前创下的前期纪录.IGC已经上调小麦产量预估至历史高位.

这将鼓励中国购买更多小麦,只有玉米价格下滑或相对便宜时才会买入玉米.

"他们是精明的买家,很会瞅准机会,在合适的时间出手购买,"墨尔本Merricks Capital的资深商品分析师Adam Davis说.

"我们预计(中国)玉米进口同比增加,大豆进口料同样增加."

欲浏览中国玉米产量和种植面积相关图表,请点选:(link.reuters.com/tet76s)

欲浏览玉米和大豆进口对比图表,请点选:(link.reuters.com/xet76s)

欲浏览主要玉米进口国和出口国相关图表,请点选:(r.reuters.com/cav42s)

**产量如何?**

政府补贴政策令农户增加玉米种植面积,减少大豆种植,因此可以预期玉米产量会上升.

但JCI估计中国玉米产量在1.68亿吨,差不多比官方数据低2,400万吨.

2009年,JCI率先对官方玉米产量的高预估提出质疑,而中国2010年进口数据证明了该机构的质疑观点.

官方智囊机构中国国家粮油信息中心认为产量在1.85亿吨,比官方预估低600多万吨.

一些来自国有谷物交易机构的交易员认为,产量约为1.8亿吨.

中国官员称其今年玉米储备充足,无需大量进口.但交易员对此表示怀疑,认为他们是在大量采购之前通过口头言论来压低价格.

人们愈发感到,中国国内玉米供应形势要比此前预想的紧张,这正在推高玉米价格.农民惜售,指望价格继续上涨.

大连玉米现货价格已涨至每吨2,400元人民币,为10月以来最高,并缓步升向去年10月收割开始前所及的纪录高位2,480元人民币.

"玉米加工商一直在提高收购价,因为农民惜售,"吉林省玉米加工商大成集团副总经理郑贵臣表示.

"我们认为吉林的农民手中还存有一半多玉米,因为他们不急於出售."

**政府干预?**

中国不公布其库存数据.但交易员估计其玉米库存约为1,000万吨,不够一个月的消费量,而且远低於政府认为理想的三个月消费量.

中国储备粮管理总公司(中储粮)已宣布,以较市价低约10-20%的价格购买谷物,以补充库存.官方数据显示,自2009年以来政府已出售约5,500万吨谷物储备以压低国内价格.

消息人士称,由於农民惜售以等待更高价格,中储粮在1月底前收购1,000-1,200万吨玉米的计划大大落空.据他们估计,自去年12月中旬收储启动以来,中储粮可能就没达成过大笔收购交易.

玉米加工商面对的风险是,政府可能会像2011年一样出手干预,要求它们停止买入,为国家收储让路.

在意识到存在较长期进口需求後,中国正在扩大供应来源.目前为止该国主要依赖从美国进口玉米.

本月稍早,中国与全球第二大玉米出口国阿根廷签署贸易协定,且黑海地区的供应商也开始考虑首次对中国出口.

"中国市场有难度,我们目前为止还没对中国有过任何销售,但未来也许有机会."乌克兰国家食品与粮食公司的官员Andrew Druzyaka上月在新加坡一场会议上称.

**胃口很大**

外界普遍预期,三年前才成为玉米净进口国的中国,未来几年将主宰全球玉米贸易.很多分析师认为,中国玉米进口的增长与其大豆进口的快速增加如出一辙.中国已成全球头号大豆进口国.

2011年中国进口玉米377万吨,规模创1993-1994年来最大.美国农业部的10年展望报告称,中国的玉米购买量还会增加三倍.

牲畜养殖业的快速扩张,使得中国粮食生产一直未能赶上需求增速.牲畜养殖正在家庭散养快速转变成一个大型现代化综合产业,这需要更多玉米以确保供应稳定.

中国农牧业龙头企业--新希望集团董事长刘永好称,建议中国重新定义粮食的范畴,可将粮食分为口粮和饲料粮.口粮仍以自给为主,而可以适当放开包括玉米在内的饲料粮的进出口监管.(完)

--编译 许娜/王兴亚/李爽/隋芬;审校 张涛/丁琦

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