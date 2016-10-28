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中国财经 | 2016年 10月 28日 星期五 09:53 BJT

今年中国东北地区籽粒玉米种植面积同比减少逾2300万亩--报载

路透北京10月28日 - 人民日报周五报道称，初步预计，2016年东北地区籽粒玉米种植面积同比减少2,300万亩以上，玉米种植结构调整取得明显成效。

报道援引国家粮食局等10部门联合召开的玉米收储制度改革新闻通气会称，目前东北地区新玉米收购旺季即将到来，前期市场价格基本符合各方面预期，玉米加工企业入市意愿明显增强，购销比较活跃。总体看，当前玉米收储制度改革各项政策措施推进顺利。

报道称，切实抓好玉米收购工作，加大玉米库存消化力度，明确暂停国家政策性库存玉米销售，2017年5月玉米收购期结束后再适时研究安排库存玉米销售。 　而为了强化市场化收购资金保障，农业发展银行将继续发挥主渠道作用，商业性金融机构也将积极为市场化粮食收购主体提供信贷支持，同时，探索建立贷款资金供应和风险防范新机制，提高粮食企业抗风险能力。

今年是东北玉米收储制度改革的第一年，实行多年的临储制度取消，改为“市场定价、价补分离”的收购制度，也就是将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，玉米价格由市场形成，生产者随行就市出售玉米，各类市场主体自主入市收购。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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