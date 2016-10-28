今年中国东北地区籽粒玉米种植面积同比减少逾2300万亩--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 人民日报周五报道称，初步预计，2016年东北地区籽粒玉米种植面积同比减少2,300万亩以上，玉米种植结构调整取得明显成效。
报道援引国家粮食局等10部门联合召开的玉米收储制度改革新闻通气会称，目前东北地区新玉米收购旺季即将到来，前期市场价格基本符合各方面预期，玉米加工企业入市意愿明显增强，购销比较活跃。总体看，当前玉米收储制度改革各项政策措施推进顺利。
报道称，切实抓好玉米收购工作，加大玉米库存消化力度，明确暂停国家政策性库存玉米销售，2017年5月玉米收购期结束后再适时研究安排库存玉米销售。 而为了强化市场化收购资金保障，农业发展银行将继续发挥主渠道作用，商业性金融机构也将积极为市场化粮食收购主体提供信贷支持，同时，探索建立贷款资金供应和风险防范新机制，提高粮食企业抗风险能力。
今年是东北玉米收储制度改革的第一年，实行多年的临储制度取消，改为“市场定价、价补分离”的收购制度，也就是将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，玉米价格由市场形成，生产者随行就市出售玉米，各类市场主体自主入市收购。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。