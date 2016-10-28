今年中国东北地区籽粒玉米种植面积同比减少逾2300万亩--报载

报道称，切实抓好玉米收购工作，加大玉米库存消化力度，明确暂停国家政策性库存玉米销售，2017年5月玉米收购期结束后再适时研究安排库存玉米销售。 而为了强化市场化收购资金保障，农业发展银行将继续发挥主渠道作用，商业性金融机构也将积极为市场化粮食收购主体提供信贷支持，同时，探索建立贷款资金供应和风险防范新机制，提高粮食企业抗风险能力。

今年是东北玉米收储制度改革的第一年，实行多年的临储制度取消，改为“市场定价、价补分离”的收购制度，也就是将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，玉米价格由市场形成，生产者随行就市出售玉米，各类市场主体自主入市收购。（完）