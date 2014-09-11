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中国财经 | 2014年 9月 11日 星期四 12:40 BJT

中国今年玉米产量料降2.2%至2.138亿吨--粮食信息网

路透北京9月11日 - 中国粮食信息网(www.grain.gov.cn)预计，2014年中国玉米产量预计为2.138亿吨，较去年下滑2.2%，因受到乾旱影响。中国是全球第二大玉米消费国。

中国粮食信息网本月将中国玉米产量预估较上月估值调降850万吨，因为东北玉米产区发生乾旱对作物造成损伤。(完)

(编译 徐文焰；审校 高琦)

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