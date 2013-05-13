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中国财经 | 2013年 5月 13日 星期一 16:42 BJT

今年中国玉米产量预计增2.82%

路透北京5月13日 - 中国国家粮油信息中心周一发布预测数字显示，2013年中国玉米产量预计增长2.82%，为2.14亿吨。

预计中国2013-14年度玉米进口量500万吨，高于当前年度的270万吨。

此外，预计今年小麦产量增长1.1%，为1.219亿吨；稻谷产量预计增长1.2%，为2.07亿吨。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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