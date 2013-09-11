中国今年玉米产量料创纪录高位 稻米或减产

路透北京9月11日 - 中国粮食信息网(www.grain.gov.cn)预计，2013年中国玉米产量料将创下纪录高位，同时稻米产量或因严重干旱受损而下降。中国是全球第二大玉米消费国。

中国粮食信息网周三公布，今年中国玉米产量料增长4.6%至2.15亿吨，稻米产量或下滑1.0%至2.02亿吨。

根据该信息网的预估，2013年中国大豆产量料将下降4.2%至1,250万吨。中国是全球最大的大豆进口国。(完)

(编译 于春红; 审校 王翔琼/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。