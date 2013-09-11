中国今年玉米产量料创纪录高位 稻米或减产

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京9月11日 - 中国粮食信息网(www.grain.gov.cn)预计，2013年中国玉米产量料将创下纪录高位，同时稻米产量或因严重干旱受损而下降。中国是全球第二大玉米消费国。
中国粮食信息网周三公布，今年中国玉米产量料增长4.6%至2.15亿吨，稻米产量或下滑1.0%至2.02亿吨。
根据该信息网的预估，2013年中国大豆产量料将下降4.2%至1,250万吨。中国是全球最大的大豆进口国。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/徐文焰)
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