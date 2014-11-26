国家粮食局：2014/15年度玉米收储价和上年度一致

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月26日 - 中国国家粮食局周三公布2014/15年度临时玉米收储计划，收储价和上年度相同。政府希望藉此能支撑国内粮价、并提振农民收入。
粮食局网站刊登的通知称，国家临时存储玉米收购期限将在2015年4月30日截止，内蒙古和辽宁的挂牌收购价格均为1.13元人民币/斤，吉林和黑龙江分别为1.12元/斤和1.11元/斤。
相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握。挂牌收购价是指收储库点向农民直接收购的到库收购价。
国家粮食局称，中储粮总公司受国家委托作为政策执行主体承担此次国家临时收储任务；中粮集团、中纺集团作为中储粮总公司的补充力量，受中储粮总公司委托承担收储任务，收储规模先分别按500万吨和100万吨掌握。
受政府收购计划支撑，中国国内玉米价格<0#DCC:>较全球市场价格高出逾20%。（完）
欲览详情，请点击国家粮食局网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。