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中国财经 | 2017年 3月 24日 星期五 09:46 BJT

中国将在东北三省和内蒙古继续深化玉米等收储制度改革--发改委

路透北京3月24日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，今年中国将坚持市场定价、价补分离、主体多元的改革方向，在东北三省和内蒙古自治区继续实施和完善玉米市场化收购加补贴机制，同时调整大豆目标价格政策，实行市场化收购加补贴机制。

刊登在发改委网站的新闻稿指出，继续稳步有序消化玉米库存，在2017年5月至东北地区新产玉米上市前安排库存玉米销售，按照不打压市场原则确定销售价格，并合理把握销售时机与节奏。

发改委称，继续通过加强产供销衔接和市场信息发布、支持加工业发展、完善收购贷款信用保证基金、加强跨区域运输保障等措施，鼓励引导多元市场主体入市收购，拓宽农民售粮渠道。

中国还要完善生产者补贴制度，中央财政对玉米、大豆生产者给予补贴，鼓励增加大豆种植，合理调减非优势产区玉米生产。同时，要采取措施防止出现大面积“旱改水”，盲目扩大水稻种植。（完）

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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