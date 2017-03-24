中国将在东北三省和内蒙古继续深化玉米等收储制度改革--发改委

穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定

路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)