中国将在东北三省和内蒙古继续深化玉米等收储制度改革--发改委

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透北京3月24日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，今年中国将坚持市场定价、价补分离、主体多元的改革方向，在东北三省和内蒙古自治区继续实施和完善玉米市场化收购加补贴机制，同时调整大豆目标价格政策，实行市场化收购加补贴机制。
刊登在发改委网站的新闻稿指出，继续稳步有序消化玉米库存，在2017年5月至东北地区新产玉米上市前安排库存玉米销售，按照不打压市场原则确定销售价格，并合理把握销售时机与节奏。
发改委称，继续通过加强产供销衔接和市场信息发布、支持加工业发展、完善收购贷款信用保证基金、加强跨区域运输保障等措施，鼓励引导多元市场主体入市收购，拓宽农民售粮渠道。
中国还要完善生产者补贴制度，中央财政对玉米、大豆生产者给予补贴，鼓励增加大豆种植，合理调减非优势产区玉米生产。同时，要采取措施防止出现大面积“旱改水”，盲目扩大水稻种植。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。