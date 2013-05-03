中国玉米收储数量高于预期--国家粮油信息中心

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透北京5月3日 - 中国国家粮油信息中心周五指出，中国在国内玉米主要产区收储量高于预期，导致供应趋紧及国内价格上涨。
分析师指出，由于收储量丰沛，中国储备管理总公司(中储粮)可能减少进口，但因收储导致国内供给紧俏，商业机构的进口量可能提高。中储粮自2011年以来持续向美国进口，以补充国家储备。
国家粮油信息中心指出，中储粮六个月的收储计划在4月30日结束，在东北省份已经对2012年收成收储2,477万吨玉米。
这个收储数字高于国家粮油信息中心之前预估的2,000万吨，也远高于一年前中国政府收储的1,000万吨数量，去年收储数字是由一些分析师估计得出。
受收储影响，大连玉米期货周五升至近三周高位每吨2,424元人民币(390美元)。交易商称，中国东北地区种植进度延后亦支撑价格。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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