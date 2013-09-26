中国玉米自给率到2020年将降至90%--中粮高层

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商

路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。