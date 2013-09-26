中国玉米自给率到2020年将降至90%--中粮高层

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透南昌9月26日 - 中粮集团高层周四表示，中国玉米对外依存度可能升高，到2020年自给率可能降至90%。
中粮粮油有限公司玉米部副总经理范珍钰称，中国玉米自给率到2018年会达到93%，到2020年降至90%。(完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。