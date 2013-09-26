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中国财经 | 2013年 9月 26日 星期四 17:52 BJT

中国玉米自给率到2020年将降至90%--中粮高层

路透南昌9月26日 - 中粮集团高层周四表示，中国玉米对外依存度可能升高，到2020年自给率可能降至90%。

中粮粮油有限公司玉米部副总经理范珍钰称，中国玉米自给率到2018年会达到93%，到2020年降至90%。(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)

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