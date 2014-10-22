中国将连续第三年大量收储玉米--分析师

2008年10月10日在河北固安拍到的资料图片。 REUTERS/Jason Lee

路透北京10月22日（记者 牛淑萍/David Stanway） - 行业分析师称，中国政府在2014/15市场年度将连续第三年大规模收储玉米，国内需求不太可能迅速恢复，丰收导致供应充裕。

分析师指出，中国可能在2014/15年收储约4,000万吨玉米，去年收储量为创纪录的6,000万吨。

行业咨询机构中国玉米网（www.yumi.com.cn）高级分析师冯利臣称，2014/15临储收购后,国家的临时储备又回到1亿吨。

“这么大的库存量，国家不会放松对进口的控制。”

收储价将很快公布，分析师预计会和去年的每吨2,220-2,260元持平。

中粮期货分析师孟金辉表示，需求很不理想，看不出明显的转好的迹象， 深加工企业还在亏损 ，（明年）2-3% 的增长就不错了。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。