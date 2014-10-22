中国将连续第三年大量收储玉米--分析师

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月22日（记者 牛淑萍/David Stanway） - 行业分析师称，中国政府在2014/15市场年度将连续第三年大规模收储玉米，国内需求不太可能迅速恢复，丰收导致供应充裕。
分析师指出，中国可能在2014/15年收储约4,000万吨玉米，去年收储量为创纪录的6,000万吨。
行业咨询机构中国玉米网（www.yumi.com.cn）高级分析师冯利臣称，2014/15临储收购后,国家的临时储备又回到1亿吨。
“这么大的库存量，国家不会放松对进口的控制。”
收储价将很快公布，分析师预计会和去年的每吨2,220-2,260元持平。
中粮期货分析师孟金辉表示，需求很不理想，看不出明显的转好的迹象， 深加工企业还在亏损 ，（明年）2-3% 的增长就不错了。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。