中国将连续第三年大量收储玉米--分析师

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月22日（记者 牛淑萍/David Stanway） - 行业分析师称，中国政府在2014/15市场年度将连续第三年大规模收储玉米，国内需求不太可能迅速恢复，丰收导致供应充裕。

分析师指出，中国可能在2014/15年收储约4,000万吨玉米，去年收储量为创纪录的6,000万吨。

行业咨询机构中国玉米网（www.yumi.com.cn）高级分析师冯利臣称，2014/15临储收购后,国家的临时储备又回到1亿吨。

“这么大的库存量，国家不会放松对进口的控制。”

收储价将很快公布，分析师预计会和去年的每吨2,220-2,260元持平。

中粮期货分析师孟金辉表示，需求很不理想，看不出明显的转好的迹象， 深加工企业还在亏损 ，（明年）2-3% 的增长就不错了。（完）