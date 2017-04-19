中粮高管称中国将在未来三至五年内清理完玉米库存

路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司的董事长佟毅在一次会议的间隙表示，到2020年，中粮集团有限公司每年的玉米加工能力将从当前600万吨增至逾1,000万吨。

他还称，到2018年底中国的玉米加工能力将总计达到7,000万吨，当前为逾5,000万吨。(完)