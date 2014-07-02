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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 13:07 BJT

中国农业：国家仓库粮满为患，玉米收储机制预计最快明年取消

中国的玉米库存接近1亿吨，大约相当于每年国内消费量的一半。过去两年的玉米采购花费超过2,210亿元人民币(360亿美元)。预计10月玉米丰收时，库存可能再增加5,000万吨。

不过玉米已经超过仓库容量，贸易方面的消息人士称，大约1,500万吨玉米不得不在临时的露天设施贮存。

为了缓解这个问题，政府已经将东北地区的200万吨玉米调往消费量很大的南方地区，业内消息人士称南方有接纳的空间。政府希望未来再调运几批。

**饲料玉米的替代品**

玉米收储体系的终结将给美国出口商又一记打击，此前中国拒收MIR162转基因玉米，已经使他们感受到压力。

此外，北京也在打击从美国进口饲料玉米的替代品。

在发现美国干酒糟(DDG)含有MIR162之后，中国已经停止签发该产品的进口许可证。贸易方面的消息人士称，北京可能还会限制高粱的进口，即便其不含有转基因成分。 (完)

(编译 朱晓军/李春喜; 审校 白云)
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