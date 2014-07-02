中国农业：国家仓库粮满为患，玉米收储机制预计最快明年取消

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
中国的玉米库存接近1亿吨，大约相当于每年国内消费量的一半。过去两年的玉米采购花费超过2,210亿元人民币(360亿美元)。预计10月玉米丰收时，库存可能再增加5,000万吨。
不过玉米已经超过仓库容量，贸易方面的消息人士称，大约1,500万吨玉米不得不在临时的露天设施贮存。
为了缓解这个问题，政府已经将东北地区的200万吨玉米调往消费量很大的南方地区，业内消息人士称南方有接纳的空间。政府希望未来再调运几批。
**饲料玉米的替代品**
玉米收储体系的终结将给美国出口商又一记打击，此前中国拒收MIR162转基因玉米，已经使他们感受到压力。
此外，北京也在打击从美国进口饲料玉米的替代品。
在发现美国干酒糟(DDG)含有MIR162之后，中国已经停止签发该产品的进口许可证。贸易方面的消息人士称，北京可能还会限制高粱的进口，即便其不含有转基因成分。 (完)
(编译 朱晓军/李春喜; 审校 白云)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26