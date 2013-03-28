中国买家加大采购美国新作玉米 因价格低于国产玉米

港交所计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京3月28日 - 中国国家粮油信息中心周四称，价格因素吸引中国买家进口美国新作玉米，今年迄今交易总量估计超过了200万吨。
国家粮油信息中心称，前述数据中包括已签约的、以及有签约意向的，增加进口是由于美国新作玉米报价低于中国国产玉米。
贸易商告诉路透，截至3月初，中国民营饲料加工企业购买了约60万吨美国玉米，因受中国政府玉米收储政策影响，买家预计国内玉米价格将保持坚挺。
贸易商预计，民营饲料加工企业将用光2013年共计288万吨的玉米进口配额。中国今年的玉米进口配额是720万吨，其中40%配给民营企业。
美国新作玉米到岸价（CIF）约为每吨2,100元人民币，较大连9月玉米期货周四早盘价格低约15%。
美国新作玉米价格承压，主要因美国玉米种植面积估计达到77年来最高。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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