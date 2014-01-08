美国谷物协会代表团来华寻求解决转基因玉米纠纷

路透1月7日（记者 Karl Plume） -美国谷物协会（USGC）本周派代表团到中国，寻求解决引发中国拒收的转基因玉米问题。

由先正达（Syngenta）研发的MIR162转基因玉米在美国获准种植，同时也获得许多主要玉米进口国的进口批准，但中国尚未批准进口。

USGC发言人称，代表团成员包括美国谷物协会总裁兼执行长TomSleight、美国谷物协会北京办事处主任楼瑞恩（Bryan Lohmar）等人。该发言人尚未对参与磋商的中方代表予以证实。

USGC计划下周再派代表团到中国进行进一步磋商。

因检测发现未经批准的转基因品种，中国自去年11月中旬以来已退运大约60万吨美国玉米。

“中国方面与生物技术许可有关的根本问题是重点，这是我们必须解决的问题，也是我们正在解决的问题，”Sleight在USGC网站发表评论称。

“目前尚无魔杖可挥，但如果我们坚持努力，我觉得一旦我们开始解决中国及其他方面提出的一些关键问题，我们的贸易关系将会恢复正常。”

去年12月，美中商业贸易联合委员会曾举行谈判，但未能就MIR 162转基因玉米达成协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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