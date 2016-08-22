中国国务院：多举措降低实体经济成本 三年左右合理下降企业综合成本（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京8月22日 - 中国“三去一降一补”任务又有新进展，国务院最新发文，提出通过合理降低税费负担、有效降低融资成本等措施，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。
中国政府网周一援引国务院“降低实体经济企业成本工作方案”指出，将全面推开营改增试点，年减税额5,000亿元以上，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。
申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，国务院发文更多是落实前期中央关于降成本的一些政策要求，内容全面，是在前期调研基础上针对企业反映大的问题做的回应。如果政策能得到很好落实，有助于在经济低迷情况下提高企业应对冲击的能力，缩短经济调整时间，使经济能尽快结束调整步入新周期。
“降成本是个老话题，关键在落实，希望能在降宏观税负，通过债转股降企业成本，通过普惠金融为企业提供融资便利，让企业真正享受到减税好处方面，有更具操作性的细则出台。”他称，并不是现在才开始降成本，文件中好多改革是最近一直在做的。
文件要求，相关部门和地区要在2017年3月底前进行一次政策落实情况及效果评估，从2017年起，每年年中报送一次政策落实情况。根据工作进展，适时进行阶段总结和协调，对后期常态化工作提出要求。
在有效降低企业融资成本方面，文件提出完善商业银行考核体系和监管指标，加大不良资产处置力度。综合考虑盈利能力、经营增长、资产质量、资本充足率等方面的考核因素，适当提高风险容忍度，落实小微企业贷款风险容忍度要求。
同时逐步增强地方资产管理公司处置不良资产的能力，完善不良资产转让政策，提高不良资产转让的效率和灵活性。支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。
文件称，要通过差别准备金率、再贷款、再贴现等政策引导银行业金融机构加大对小微企业、“三农”等薄弱环节和重点领域的信贷支持力度；发挥开发性、政策性金融作用，为基础设施建设和重要战略性新兴产业发展提供长期低成本资金。
要完善信贷资金向实体经济融通机制，降低贷款中间环节费用，严禁“以贷转存”、“存贷挂钩”等变相提高利率行为。稳妥推进民营银行发展，成熟一家、设立一家。
上海证券首席宏观分析师胡月晓表示，降息、调债务结构和减税是三大降企业综合成本法宝，实际一直在进行。通过市场化的深入改革推进，促进竞争，使企业提质增效的内生降成本动力，才是根本解决之道。
方案还提出，引导企业利用境外低成本资金，提高企业跨境贸易本币结算比例，鼓励资信状况良好、偿债能力强的企业赴境外发行本外币债券，扩大人民币跨境使用。
此外，要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模。改革完善公司信用类债券发行管理制度，合理扩大债券发行规模，提高直接融资比例。加快债券产品创新，发展股债结合品种，研究发展高风险高收益企业债、项目收益债、永续债、专项企业债、资产支持证券等。
在提高企业资金周转效率上，文件表示要推进实体经济经营性资产证券化，开展投贷联动试点支持科技创新创业企业。鼓励实体经济企业将符合条件的经营性资产证券化，或通过金融租赁、融资租赁方式盘活存量资源。
稍早召开的中共中央政治局会议提出，全面落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务。其中降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。（完）
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(发稿 宿泱韫/李文科; 审校 曾祥进)
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