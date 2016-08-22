中国国务院：多举措降低实体经济成本 三年左右合理下降企业综合成本（更新版）

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路透北京8月22日 - 中国“三去一降一补”任务又有新进展，国务院最新发文，提出通过合理降低税费负担、有效降低融资成本等措施，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。

中国政府网周一援引国务院“降低实体经济企业成本工作方案”指出，将全面推开营改增试点，年减税额5,000亿元以上，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，国务院发文更多是落实前期中央关于降成本的一些政策要求，内容全面，是在前期调研基础上针对企业反映大的问题做的回应。如果政策能得到很好落实，有助于在经济低迷情况下提高企业应对冲击的能力，缩短经济调整时间，使经济能尽快结束调整步入新周期。

“降成本是个老话题，关键在落实，希望能在降宏观税负，通过债转股降企业成本，通过普惠金融为企业提供融资便利，让企业真正享受到减税好处方面，有更具操作性的细则出台。”他称，并不是现在才开始降成本，文件中好多改革是最近一直在做的。

文件要求，相关部门和地区要在2017年3月底前进行一次政策落实情况及效果评估，从2017年起，每年年中报送一次政策落实情况。根据工作进展，适时进行阶段总结和协调，对后期常态化工作提出要求。

在有效降低企业融资成本方面，文件提出完善商业银行考核体系和监管指标，加大不良资产处置力度。综合考虑盈利能力、经营增长、资产质量、资本充足率等方面的考核因素，适当提高风险容忍度，落实小微企业贷款风险容忍度要求。

同时逐步增强地方资产管理公司处置不良资产的能力，完善不良资产转让政策，提高不良资产转让的效率和灵活性。支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。

文件称，要通过差别准备金率、再贷款、再贴现等政策引导银行业金融机构加大对小微企业、“三农”等薄弱环节和重点领域的信贷支持力度；发挥开发性、政策性金融作用，为基础设施建设和重要战略性新兴产业发展提供长期低成本资金。

要完善信贷资金向实体经济融通机制，降低贷款中间环节费用，严禁“以贷转存”、“存贷挂钩”等变相提高利率行为。稳妥推进民营银行发展，成熟一家、设立一家。

上海证券首席宏观分析师胡月晓表示，降息、调债务结构和减税是三大降企业综合成本法宝，实际一直在进行。通过市场化的深入改革推进，促进竞争，使企业提质增效的内生降成本动力，才是根本解决之道。

方案还提出，引导企业利用境外低成本资金，提高企业跨境贸易本币结算比例，鼓励资信状况良好、偿债能力强的企业赴境外发行本外币债券，扩大人民币跨境使用。

此外，要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模。改革完善公司信用类债券发行管理制度，合理扩大债券发行规模，提高直接融资比例。加快债券产品创新，发展股债结合品种，研究发展高风险高收益企业债、项目收益债、永续债、专项企业债、资产支持证券等。

在提高企业资金周转效率上，文件表示要推进实体经济经营性资产证券化，开展投贷联动试点支持科技创新创业企业。鼓励实体经济企业将符合条件的经营性资产证券化，或通过金融租赁、融资租赁方式盘活存量资源。

稍早召开的中共中央政治局会议提出，全面落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务。其中降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。（完）

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