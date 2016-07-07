中国非金融企业债占GDP比重可能高于160%--央行货币政策委员

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京7月7日 - 中国央行货币政策委员黄益平周四称，中国的高杠杆率已经成为国际市场普遍担心的问题，目前中国的企业债比较高，体现在非金融企业债占GDP比重高达160%甚至可能更高，这与国际水平相比亦相当高。
黄益平是在2016中国银行业发展论坛上做出上述表态的。他并表示，过去金融改革的重心主要放在机构的设立和规模扩大上，并没有放在市场的开放上。随着利率汇率的放开，金融效率会提高，但不确定性也在提高，这种情况下，中国必须面对金融不稳定性的提高和金融风险增加。
“改革到今天，过去很多信贷都是有政府担保刚性兑付，虽然是有风险的，但没有出现问题。利率市场化必然意味着打破刚性兑付，这也意味着金融风险的上升。”他称。
中国央行副行长陈雨露日前称，要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究；在科学统计的基础上，对中国杠杆率水平变化趋势以及债务结构做出深入细致的分析。（完）
(发稿 马蓉；撰稿 孙琦子； 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。