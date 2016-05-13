综述：中城建设发紧急“求救信” 点心债等“过山车”揪债权人心

2013年5月11日，图为人民币硬币和百元面值纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港5月13日（记者 赵红梅） - 一纸发给中国央行的“求救信”周四在金融市场悄然传开，发信的主角中国城市建设控股集团，近日因其实际控制人变更、境内外存续债券规模近200亿元人民币或有偿债压力而处“风口浪尖”。

中城建设周四写给央行金融稳定局的“求救信”，名为《关于稳定企业金融局势，避免债权人动乱的紧急请求》，称集团经营状况良好，相关金融债务偿还均按足额完成，但公司实际控制人变更后，金融投资市场引起较大反响，紧急请求该局稳定企业金融局势避免债权人动乱。

知名博主曹山石率先在微信里披露了该篇“求救信”原文，路透从接近央行人士证实上述原文的真实性，并了解到中城建设还向中国住建部亦发出上述类似紧急请求。

“我们没有金融违约、偿还能力正常、企业健康，变更股东不是‘丑闻’，不是‘失信’、不是‘过错’，恳请贵局协调有关各方不要违法协议，从维护社会安定局面出发，避免造成巨大的金融资产损失。”该公司向央行发函中提到。

文中还提到，“我们集团还担负着特殊的使命（纪律原因不便详述），一直得到党和国家的高度信任。为此，我们决不能崩盘。”

截至发稿前，路透通过电话及邮件均未能联系到中城建设。

中城建设主营工程施工业务，此前一直称自己是中国住建部所属研究院的全资央企，评级机构联合资信给予评级为AA+。今年4月底公告，集团部分工程类资产已并入香港上市公司中国城建集团股份(0711.HK)，其它99%的股权已由一家私募基金--惠农投资基金持有。

“我们看到这个函简直目瞪口呆啊，债权人现在太无奈了，怎么跟‘动乱’扯上了，而且金融稳定局能帮企业做什么偿债上的工作呢？”一位境内基金公司投资人士称。

**点心债待6月回售，境内债券到期箭在弦上**

中城建设公司共发行约有9只境内债券和1只点心债，未偿还余额共约196亿元，目前因债权人担心偿债风险上升，数只债券均波动剧烈。

2014年通过香港子公司中城建设（国际）发行了25亿元、三年期点心债。近日因公司控制权变更及资产划转等因素，该只点心债暴涨暴跌、波动剧烈。

5月6日，公司宣布债券条款中关于母公司控制权变更赎回事件于4月22日发生，并于5月10日向债券持有人发出回售登记通知，理论上6月19日之前需要完成回售。

从中城建设刚公布的一季报显示，该公司账面还有57亿元现金，香港投资者对该债券兑付的信心有所提振，点心债价格从最低80元左右，到公告确认回售后价格反弹至95元附近。

但由于公司实际控制权变更、“国企性质”旁落，加上信息披露不够清晰，境内外投资者对其债券兑付能力仍“心惊”。6月15日，该公司即将到期一只10亿元超短融、12月到期一只15.5亿中票遭到机构抛售，收益率均大幅飙升、剩余145.5亿境内债券明后年陆续有来。

4月26日，联合资讯将该公司列入可能下调的评级观察名单，中金公司对其的评分最早为4+，2012年11月下调至4，2015年3月进一步下调至4-。

中城建设的境内债券主承销商于周一召开了持有人大会，并审议持续信息披露、提供信用增进措施、增加交叉违约条款、处置资产行为等议案。

中金公司固定收益报告称，考虑到中城建设一季末57亿账面现金中只有36万元属于母公司，而且6月至少需要偿付点心债和到期短融共35亿元，公司短期内新发债可能性很低，未来其债券能否顺利兑付仍取决于公司对于下属子公司现金流的掌控力及银行贷款新增授信。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 9,044.9 31

东方汇理 3,939.0 22

法巴 3,125.9 12

渣打 1,600.0 12

国泰君安 1,550.0 2

中国银河证券 1,250.0 1

**本周市场动态**

--香港2月末人民币存款单月环比大跌5.8%，濒临八千亿元关口，跌幅为五个月来最大。中银香港发展规划部高级经济研究员应坚预计，存款下降趋势会逐渐见底。

-- 根据路透对策略师的调查，亚洲主要货币的前景仍相当稳定，人民币兑美元未来一年预计将小幅下跌，策略师普遍预计人民币兑美元到5月末将可能在6.50，接近周三时的6.497，到10月末稳步下跌至6.65，到2017年4月末跌至6.72。（完）