中国企业今年来在全球股权融资达489亿美元 同比减五成--汤森路透

路透上海6月17日 - 据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达489亿美元，较上年同期（968亿美元）下降49.5%。其中二季度募资总额环比增长2.8%达248亿美元。

股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转换产品。截止周二（14日），中国企业今年来在境内外的IPO募资总额为82亿美元，同比下降79.2%，金融业和工业的企业IPO的市场份额占据前两位。

在市场剧烈震荡的情况下，今年来A股市场IPO募资总额同比下降82.4%至41亿美元，这是2013年以来的最低纪录。而海外IPO市场亦是不太景气，中国企业海外IPO募资总额亦同比下降74.4%至41亿美元。其中大多数企业选择于港交所上市。浙商银行(2016.HK)在港上市融资19亿美元，成为上半年中企最大的IPO融资，亦是今年来全球第二大IPO。

上半年可转换产品发行冒出新亮点，日本软银集团(9984.T)发行66亿美元强制可转换信托产品，该交易是软银对阿里巴巴(BABA.N)股权销售交易的一部分，这是亚太地区最大的可转换产品或股权相关发行交易，也是该地区出现的首个此类结构交易。

该交易还使得中国股权相关或可转换发行总金额增长20.6%，达102亿美元，是中国上半年可转换产品的交易总额最高纪录。

在再融资方面，今年来中国企业的募资总额达305亿美元，同比下滑37.9%；其中A股市场的增发融资同比下降9.1%至262亿美元。 今年迄今，中国股权资本市场发行承销商排名中，摩根士丹利(MS.N)跃升至首位，以63亿美元的承销总额占据12.8%的市场份额。德意志银行(DBKGn.DE)由去年上半年的第三十位攀升到第二位，市场占比9.1%。摩根士丹利和德银是软银66亿美元强制可转换信托的联席账簿管理人。中信证券(600030.SS)(6030.HK)位居第三，市场占比为6.6%。 （完）