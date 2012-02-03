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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 08:44 BJT

中国企事业单位改制重组享受契税减免

为鼓励企事业单位改制，中国财政部等周四发布通知，明确企业事业单位改制重组免征或减半徵收契税。刊登在财政部网站的通知称契税减免的范围主要涉及企业公司制改造、公司股权(股份)转让、公司合并或分立、企业出售、企业破产、事业单位改制等。路透

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