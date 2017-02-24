中国企业所得税法修改获通过 允许公益捐赠超额部分结转扣除--人大

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
在全国人大常委会举行的新闻发布会上，财政部税政司副司长张天犁表示，下一步会修改企业所得税实施条例，条例修改后会发操作文件细化内容。他并表示，此次修改是对原有优惠政策的扩大和延伸。
当会后被问及中国25%的企业所得税率是否过高、需要调整时，张天犁表示，25%的税率与国际比较来看属于中等水平。近年来受金融危机影响，美国等很多国家提出降低税率，对中国来讲税率调整涉及很多方面，对于国际上的减税趋势，中国也在密切观察，在做一些政策应对工作。
修改企业所得税的决定自发布之日起实行。
现行企业所得税法第九条规定，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳所得税额时扣除。
去年3月，全国人大通过的慈善法对企业大额捐赠税前扣除比例问题作出了新规定，即企业慈善捐赠支出超过法律规定的准予在计算企业所得税应纳税所得额时当年扣除的部分，允许结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。（完）
(发稿 沈燕；撰写 陈君；审校 宿泱韫/林高丽)
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