分析：企业债指数中国权重大增 环球指数基金忧心曝险集中

资料图片：2016年1月，以人民币纸币为背景拍摄的美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦/香港5月25日 - 破纪录的中资企业美元债券发行，令中国在全球指数中的权重稳步提高，使人担心以这些指数作为基准的投资者曝险过高。

中资企业飞奔向海外债券市场，部分是由于国内严控信贷快速增长所致，也凸显出中国复杂多样的债务问题，这越来越成为投资者的担忧。

中国的债务总规模与年度经济产出(GDP)之比已接近300%，穆迪称其30年来首次下调中国信用评级的原因也在于此。

摩根大通估计，扣除债务到期和利息支付，今年迄今新兴市场企业债券发行总规模为650亿美元，其中540亿美元为中资企业发行。该行预计，就发行总规模而言，今年新兴市场发行的企业债中将近一半来自中资企业。

其他新兴市场的企业债发行因为大宗商品和经济成长率下滑而受到抑制，一些指数给每个国家的权重设置了上限，但多数指数还是决心要全面地反映市场。

这意味着那些指数必须提高中国的权重，而追踪或以某一指数作为基准进行投资配置的投资者也必须相应作出调整。

“这就给全球的投资配置带来了挑战。大家也不想好事过头反成坏事，”AllianzGlobal Investments的新兴市场债券负责人Greg Saichin称。

当前中国在新兴市场企业债指数Markit iBOXX中的权重约为20%，2007年时为0.5%。

在摩根大通的CEMBI Broad指数中，中国的权重也占到21%，而2010年还不到4%。但在也包括发达国家、并且以美国债券为主导的iBoxx企业美元债券指数中，中国的权重仍在0.8%左右，不过五年前还只有0.074%。

中国企业今年的美元债发售规模应能轻易超过2016年的1,080亿美元和2014年的1,160亿美元。在2010年，发债规模仅为140亿美元。

“真是一股巨大的发债潮，”法国兴业银行固定收益研究部门联席主管Guy Stear表示，“发行规模如此大，将对新兴市场企业产生重大影响...不光是大宗商品企业，还有水泥、原材料、互联网公司，行业非常广泛。”

中国企业发债交易通常受到基金经理的欢迎，因为他们需要为所管理的资金找到投资渠道。另外，与俄罗斯、土耳其和巴西等其他许多大型新兴经济体的发债企业不同，中国国有企业仍然是投资级评级。

**资产配置难题**

解决资产配置难题的一个通行办法是，采用无约束债券基金的方式。这种基金可以在各资产类别上灵活投资，并不特别以市场为基准。

投资研究机构晨星(Morningstar)数据显示，今年资产经理已推出10只聚焦亚洲固定收益的此类基金。2016年推出的此类基金超过40只。

“我们已经看到，客户和投资者希望多元化，而非只是跟随大盘新兴市场债券指数，”Fidelity International投资组合经理Bryan Collins称。

Collins称，此类基金可选择较少的中国曝险，或可深入研究信用曲线，远离国有企业。国有企业发债可提供的收益率与主权债收益率有密切的相关性，因此可能无法跑赢大盘。

其它常用指数也限制中国的权重。摩根大通的CEMBI Broad Diversified指数限制每个国家可占的权重，花旗和彭博近期调整了指数限制中国曝险。

“我们继续使用Broad Diversified指数，接受中国权重在8-10%，”柏瑞投资新兴债券联席主管Steve Cook称。

Cook指出，该市场规模超过4,000亿美元，与规模达5.7万亿美元的美国投资级信用市场相比还是很小。企业美元债还只是中国整体债务的一小部分。有人预估，中国整体债务规模高达28万亿美元。

**降温**

即便是在穆迪下调中国评级之前，中国政府就已经在努力给美元债发行潮降温。据路透报导，中国政府已经停止给房企海外发债发放批文。

在穆迪下调中国评级之后，中国政府可能会在这方面加倍努力，后续可能针对国企的评级下调应当也会导致发债成本提高。

但海外发债不太可能完全停止。当中一个原因，在于海外筹资可以协助企业规避阻止资金外流的现有规定。

其次，根据评级机构中诚信预估，2017年企业总偿债规模或为5.5万亿元人民币(7,973.6亿美元)。对于投资级的中资企业，境外发行美元债的成本比在国内市场发债低大约90个基点，国内市场利率已有所上升。

摩根大通中国指数和在岸AA评级企业债券利差达到两年最大。

“如果你债台高筑、利率又在上升，而你需要对债务展期，那么你只好哪里有钱哪里去，”Eurizon SLJ Capital的执行长任永力称。

中国在岸和离岸借款成本：tmsnrt.rs/2rxmkUI

中国债务问题解释(英文版)：here

图表：中国企业美元债占比 reut.rs/2rWjVDn

图表： 中国在新兴市场企业债指数中权重 reut.rs/2qV3Nn2

(完)