克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京4月21日 - 中共中央纪律检查委员会周一称，安徽军工集团原董事长黄小虎被开除党籍。
黄小虎因涉嫌严重违纪违法，从2013年1月起接受调查。
“经查，黄小虎利用职务上的便利为他人谋取利益，收受贿赂，数额巨大；为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额巨大。”中纪委在其网站上发布声明称。
新华社援引安徽省纪委的说法称，黄小虎一案涉案金额超过3,100万元。
新华社报道称，黄小虎涉嫌贪污受贿及职务侵占超过1,700万元，行贿450万元和港币逾1,100万元。（完）
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。