安徽军工集团原董事长黄小虎被开除党籍

黄小虎因涉嫌严重违纪违法，从2013年1月起接受调查。

“经查，黄小虎利用职务上的便利为他人谋取利益，收受贿赂，数额巨大；为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额巨大。”中纪委在其网站上发布声明称。