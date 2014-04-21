版本:
中国
时事要闻 | 2014年 4月 21日 星期一 17:42 BJT

安徽军工集团原董事长黄小虎被开除党籍

路透北京4月21日 - 中共中央纪律检查委员会周一称，安徽军工集团原董事长黄小虎被开除党籍。

黄小虎因涉嫌严重违纪违法，从2013年1月起接受调查。

“经查，黄小虎利用职务上的便利为他人谋取利益，收受贿赂，数额巨大；为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额巨大。”中纪委在其网站上发布声明称。

新华社援引安徽省纪委的说法称，黄小虎一案涉案金额超过3,100万元。

新华社报道称，黄小虎涉嫌贪污受贿及职务侵占超过1,700万元，行贿450万元和港币逾1,100万元。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐