中央巡视组将对文化部、环保部等13个单位进行专项巡视

路透北京11月18日 - 中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长王岐山周二指出，下一阶段工作重点转向专项巡视，要针对已巡视过的地方或部门杀个回马枪，强化震慑、不敢、知止的氛围。并确定将对文化部，环保部等13个单位进行专项巡视。

这13个单位还包括中国科协、全国工商联、中国国际广播电台、南方航空、中国船舶、中国联通、中国海运、华电集团、东风汽车、神华集团、中石化等。

中纪委网站援引他在出席中央巡视工作动员部署会上的讲话称，专项巡视要害在“专”，可以围绕一件事、一个人、一个下属单位、一个工程项目、一笔专项经费开展巡视，监督不是一阵子。

“与常规巡视不同，专项巡视要目标清晰，循着问题线索而去，聚焦问题、突出重点、挖深吃透，不求面面俱到。”王岐山称，要加强与纪检、组织等部门的协调，捋出问题线索、掌握巡视对象情况，使专项巡视指向更加明确。要机动灵活、方法多样、加快进度，一个月内完成任务。

王岐山强调，中央巡视组用不到两年时间完成了对31个省区市和新疆生产建设兵团的全覆盖，巡视的强度、力度和效果前所未有，形成有力震慑，发现了一批在作风、纪律、腐败和选人用人等方面存在的突出问题。

他指出，要系统总结十八大以来巡视工作的成功经验，做好《中国共产党巡视工作条例（试行）》修订工作，不断完善党内规则。要广泛听取意见、汇集各方智慧，在反复酝酿中统一思想，为条例有效实施奠定基础。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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