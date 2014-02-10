中国官媒称反腐冲击餐饮业 高端餐饮现负增长

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京2月9日 - 新华社周六晚间报道称，2013年中国餐饮收入增长幅度创下21年来低点，因反腐导致高端餐饮严重受挫。
报道援引中国烹饪协会的报告称，去年中国餐饮收入同比增长9%，增速为21年来最低。报道并未提到之前的增长速度。
报道指出，2013年中国餐饮收入近2.54万亿元。高端餐饮严重受挫，限额以上餐饮收入近年来首次负增长。
中国经济放缓也对餐饮业构成冲击，对价格敏感的消费者选择更加廉价的餐饮，健康的本土餐饮企业吸引力开始超过麦当劳(MCD.N)和百胜集团(YUM.N)等国际巨头。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。