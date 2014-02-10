中国官媒称反腐冲击餐饮业 高端餐饮现负增长

路透北京2月9日 - 新华社周六晚间报道称，2013年中国餐饮收入增长幅度创下21年来低点，因反腐导致高端餐饮严重受挫。

报道援引中国烹饪协会的报告称，去年中国餐饮收入同比增长9%，增速为21年来最低。报道并未提到之前的增长速度。

报道指出，2013年中国餐饮收入近2.54万亿元。高端餐饮严重受挫，限额以上餐饮收入近年来首次负增长。

中国经济放缓也对餐饮业构成冲击，对价格敏感的消费者选择更加廉价的餐饮，健康的本土餐饮企业吸引力开始超过麦当劳(MCD.N)和百胜集团(YUM.N)等国际巨头。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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