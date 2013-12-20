广州市副市长、增城市委书记曹鉴燎因严重违纪被立案调查

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透香港12月20日 - 新华社周五报道称，广州市副市长、增城市委书记曹鉴燎因涉嫌严重违纪问题，并立案调查。
如果调查事关贪腐问题，曹鉴燎将是自胡春华去年12月就任广东省省委书记以来，因贪腐落马的广东高官之一。
新华社的报道没有提供上述调查的其他细节。
广东省比邻香港，是中国最富裕的地区之一。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。
路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。