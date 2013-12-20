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时事要闻 | 2013年 12月 20日 星期五 14:47 BJT

广州市副市长、增城市委书记曹鉴燎因严重违纪被立案调查

路透香港12月20日 - 新华社周五报道称，广州市副市长、增城市委书记曹鉴燎因涉嫌严重违纪问题，并立案调查。

如果调查事关贪腐问题，曹鉴燎将是自胡春华去年12月就任广东省省委书记以来，因贪腐落马的广东高官之一。

新华社的报道没有提供上述调查的其他细节。

广东省比邻香港，是中国最富裕的地区之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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