中国将加大对外逃职务犯罪嫌疑人追逃追赃力度--报道

路透北京3月12日 -《中国日报》周三援引中国最高人民检察院检察长曹建明的话报道称，中国检察机关将进一步加大对外逃职务犯罪嫌疑人的追捕追赃力度。

曹建明在采访中表示，中国将加强与有关国家、地区的司法协助和执法合作，积极探索运用国际反贪组织的平台功能，拓宽境外追逃、追赃的渠道和方式方法，提高追逃追赃能力和成效。

“根据我国刑事诉讼法规定，积极探索运用犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡案件违法所得没收程序。”

中国一直在处理“裸官”问题。所谓“裸官”就是只身一人在国内做官，而妻子、孩子都定居国外了。

曹建明称，去年全国检察机关共追缴赃款赃物计101.4亿元，会同有关部门抓获在逃职务犯罪嫌疑人762人。

他表示，由于中国与西方一些国家在引渡、赃款移交等方面存在制度差异等原因，中国司法机关在对职务犯罪嫌疑人的引渡和赃款追回方面面临一定挑战。

《中国日报》引述公安部消息称，中国有500多名外逃经济犯罪嫌疑人，其中多数在美国、加拿大和东南亚国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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