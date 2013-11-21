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时事要闻 | 2013年 11月 21日 星期四 13:59 BJT

东莞市委原副秘书长吴湛辉因贪腐被判无期

路透上海11月21日 - 广东省东莞市委原副秘书长吴湛辉周三因受贿及巨额不明财产罪被判处无期徒刑。

据新华社报道，广州市中级人民法院查明，吴湛辉在担任东莞市环保局副局长期间，收受他人贿送的钱款4,970万元，并有巨额财产不能说明来源。

法院审理查明，2003年，在吴湛辉的帮助下，赖洪中成功承包东莞市环保局下属的工业废物处理站。

中国国家主席习近平表示，腐败关系中共的生死存亡，发誓要老虎苍蝇一起打。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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