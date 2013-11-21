东莞市委原副秘书长吴湛辉因贪腐被判无期

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透上海11月21日 - 广东省东莞市委原副秘书长吴湛辉周三因受贿及巨额不明财产罪被判处无期徒刑。
据新华社报道，广州市中级人民法院查明，吴湛辉在担任东莞市环保局副局长期间，收受他人贿送的钱款4,970万元，并有巨额财产不能说明来源。
法院审理查明，2003年，在吴湛辉的帮助下，赖洪中成功承包东莞市环保局下属的工业废物处理站。
中国国家主席习近平表示，腐败关系中共的生死存亡，发誓要老虎苍蝇一起打。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。