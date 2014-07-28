芮成钢曾参股的公关公司被查

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月25日 - 美国公关公司爱德曼（Edelman）旗下子公司帕格索斯公关顾问有限公司（Pegasus Public Relations Consulting）周五称，中国有关部门周四造访该公司在北京的办公室。
帕格索斯CEO曹刚正协助调查。公司声明称也已开展内部调查。曹刚同时兼任爱德曼中国区CEO。
本月早些时候有消息称，中国中央电视台财经频道知名主持人芮成钢被检方带走。
芮成钢与曹刚以及洪星当初联合创办了帕格索斯，该公司2007年被爱德曼收购，芮成钢直到2010年才将手中剩余的帕格索斯少数股权卖给曹刚，退出在帕格索斯的投资，爱德曼称这比其预期的时间要长。
中国反腐调查已涉及多家外资企业，其中包括英国制药公司葛兰素史克（GSK）(GSK.L)。
爱德曼声明中称，帕格索斯在2009年和2010年达沃斯世界经济论坛期间受雇于赞助央视达沃斯报导的企业赞助商。但爱德曼未具体说明是哪些企业。
芮成钢为何被检方带走，目前为止尚无确切说法。记者无法联系到芮成钢置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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