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时事要闻 | 2014年 9月 16日 星期二 10:11 BJT

中国铝业总经理孙兆学被调查

路透北京9月15日 - 据中国中央纪委监察部网站消息，中国黄金集团公司原总经理，现中国铝业公司总经理孙兆学涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

孙兆学还是中国铝业股份有限公司副董事长。（完）

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