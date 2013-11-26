中国将拍卖违法建设的党政办公用房

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京11月25日 - 新华社周一报道称，中国将没收并拍卖违法修建的党政办公用房。
新华社授权发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》称：“凡是违反规定的拟建办公用房项目，必须坚决终止；凡是未按照规定程序履行审批手续、擅自开工建设的办公用房项目，必须停建并予以没收；凡是超规模、超标准、超投资概算建设的办公用房项目，应当根据具体情况限期腾退超标准面积或者全部没收、拍卖。”
近年来出现了许多官员斥巨资修建新政府办公楼的丑闻，且往往集中在贫困的内陆地区。
一些地方政府挪用扶贫救灾资金修建办公室及类似高端休闲场所的设施。
今年7月，中国政府明确提出5年内各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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