中国将拍卖违法建设的党政办公用房

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透北京11月25日 - 新华社周一报导称，中国将没收并拍卖违法修建的党政办公用房。
新华社授权发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》称：“凡是违反规定的拟建办公用房项目，必须坚决终止；凡是未按照规定程序履行审批手续、擅自开工建设的办公用房项目，必须停建并予以没收；凡是超规模、超标准、超投资概算建设的办公用房项目，应当根据具体情况限期腾退超标准面积或者全部没收、拍卖。”
近年来出现了许多官员斥巨资修建新政府办公楼的丑闻，且往往集中在贫困的内陆地区。
一些地方政府挪用扶贫救灾资金修建办公室及类似高端休闲场所的设施。
今年7月，中国政府明确提出5年内各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王琛
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37